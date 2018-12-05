Члены экипажа МКС проведут 6 часов в открытом космосе, осматривая дыру в "Союзе"

Члены экипажа МКС — россияне Олег Кононенко и Сергей Прокопьев — выйдут в открытый космос вечером 11 декабря, чтобы осмотреть отверстие в пристыкованном корабле "Союз МС-09". Об этом сообщили в пресс-службе головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш.
— Начало выхода: 11 декабря, 19:05 мск. Завершение выхода: 12 декабря, 01:15 мск, — говорится в сообщении.
Таким образом, Кононенко и Прокопьев проведут в открытом космосе около шести часов ради осмотра повреждения.
Напомним, в ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашёл дыру в обшивке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09". Причины появления повреждения выясняются, но считается, что отверстие могло появиться во время сборки.
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