В Москве установят кормушки для зайцев

Неравнодушные граждане с 10 декабря смогут оставлять корм для зайцев в специальных кормушках в природных парках. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
— В столице стартует экологическая акция "Сытый заяц". С 10 декабря во всех природных парках появятся специальные кормушки. Горожане смогут оставлять в деревянных лотках листья капусты, морковь, яблоки, овёс и другую подкормку, — отметили власти города.
В зимнее время зайцы нуждаются в соли, поэтому у кормушек можно повесить ветки, вымоченные и высушенные в крепком рассоле. Также животным можно оставить лизунец, который продаётся в зоомагазинах. Подкладывать в лотки овощи и сено будут сотрудники Мосприроды.
Желающие могут даже сами изготовить кормушку и поставить её в лесу или передать сотрудникам ведомства.
Ранее сообщалось, что в Битцевском парке Москвы заметили краснокнижную ласку.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени