В Москве установят кормушки для зайцев

Горожане смогут оставлять в деревянных лотках листья капусты, морковь, яблоки, овёс и другую подкормку.

Неравнодушные граждане с 10 декабря смогут оставлять корм для зайцев в специальных кормушках в природных парках. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

— В столице стартует экологическая акция "Сытый заяц". С 10 декабря во всех природных парках появятся специальные кормушки. Горожане смогут оставлять в деревянных лотках листья капусты, морковь, яблоки, овёс и другую подкормку, — отметили власти города.

В зимнее время зайцы нуждаются в соли, поэтому у кормушек можно повесить ветки, вымоченные и высушенные в крепком рассоле. Также животным можно оставить лизунец, который продаётся в зоомагазинах. Подкладывать в лотки овощи и сено будут сотрудники Мосприроды.

Желающие могут даже сами изготовить кормушку и поставить её в лесу или передать сотрудникам ведомства.

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