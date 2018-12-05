Luxury для Порошенко. СМИ узнали о закупке роскошных авто для президента Украины

Оба седана обойдутся примерно в полтора миллиона евро, хотя сэкономить, как отмечается, шанс был.

Украинский портал "Наши деньги" узнал о скором пополнении автопарка лидера этой страны Петра Порошенко. По информации медиа, которое ссылается на данные системы госзакупок "Прозорро", автобаза Госуправления делами Украины купит для президента два люксовых бронированных автомобиля Mercedes-Benz S600.

Оба седана обойдутся примерно в полтора миллиона евро, хотя сэкономить, как отмечается, шанс был: этим летом в торгах участвовала компания, которая предлагала Maybach в полтора раза дешевле. Однако конкурентов у предложения не было и заказ аннулировали.

Позже у этого же поставщика можно было купить автомобили по специальной процедуре, но в итоге всё равно выбрали другую компанию. Что касается новеньких машин — они окрашены в "чёрный металлик", а в салоне кожаная обивка "эксклюзив фарфор".