Грязная правда. Учёный рассказал, почему опасно пить кофе и чай в самолёте

Оказалось, что во время перелёта пассажиры легко могут заразиться бактериями типа кишечной палочки.

Учёные проверили пищевые продукты в самолётах одиннадцати авиакомпаний и пришли к выводу, что наибольшую опасность для пассажиров представляет вода. Результаты исследования сообщил профессор Хантерского колледжа в Нью-Йорке Чарльз Платкин.

— Самолёты садятся, но после этого цистерны для воды никто не очищает, потому что на это нет времени. Их вновь наполняют доверху. Всё, что оседает на дне, там и остаётся, — пояснил он изданию New York Post.

Оказалось, что ёмкости очищаются лишь четыре раза в год. По словам учёного, пассажирам не стоит пить кофе или чай, приготовленные на борту, — в баках могут развиться микроорганизмы наподобие кишечной палочки. Поэтому исследователи посоветовали пить во время перелётов только из бутылок. А после посещения уборной рекомендуется использовать собственные дезинфицирующие средства.