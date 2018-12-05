Нижегородская область признана "Регионом добрых дел"

По количеству волонтёров и организаций она находится в лидерах. Официально в регионе зарегистрировано 18 тысяч добровольцев.

Нижегородская область стала победителем Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел". Она получила сертификат на федеральную субсидию на сумму 12 миллионов рублей. Об этом сообщает правительство региона.

— Проект регионального правительства по созданию Центра поддержки и развития добровольческих инициатив Нижегородской области на базе областной общественной организации "Нижегородская служба добровольцев" получил сертификат на федеральную субсидию (на условиях софинансирования) в размере 11 949 700 рублей, — отметили там.

Церемония награждения состоялась в Москве на Международном форуме добровольцев.

— По количеству волонтёров и организаций Нижегородская область находится в лидерах: только официальных добровольцев у нас зарегистрировано 18 тысяч человек, — рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что каждый волонтёр достоин звания "доброволец России".