Болтон: Белый дом не заинтересован в сохранении ДРСМД

Тем не менее американцы призывают Москву вернуться к выполнению договора в течение двух месяцев, иначе они откажутся от своих обязательств.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон признал незаинтересованность Вашингтона в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам чиновника, реализация соглашения выгодна только российского стороне, однако американцы убеждены, что будущего у этого процесса нет.

— Это важно для россиян, но они увидят, что этот договор не выживет, — заявил Болтон.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД ещё 20 октября. Кроме того, американский лидер обвинил Москву в нарушении договора и сообщил, что Штаты будут наращивать ядерный потенциал.

А накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению Договора о РСМД в течение двух месяцев. Он пригрозил, что иначе Америка откажется от своих обязательств.