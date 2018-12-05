Эксперт рассказал, почему Сбербанк изменил возраст для получения кредитов

Пенсионеры, пусть и с невысоким доходом, отличаются высокой ответственностью в плане погашения кредитов. Так что являются выгодными заёмщиками.

Младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский прокомментировал Лайфу решение Сбербанка повысить максимальный возраст для займа кредитов. По словам экономиста, ранее подобные программы запустили в "Совкомбанке" и других финансовых организациях.

— Я думаю, что это отчасти связано с политикой Сбербанка, который решил, я так предполагаю, зайти на рынок пенсионного кредитования. Во-вторых, сейчас реалии потихоньку меняются и будет расти пенсионный возраст, и, соответственно, те люди, которые были раньше на пенсии и получали, условно говоря, десять тысяч рублей, они будут работать и получать несколько больше денег, — уверен Вячеслав Путиловский.

А вот вероятность того, что начнут выдавать кредиты с 18 лет, а не с 21, как сейчас, эксперт не оценил. По его словам, в этом возрасте молодые люди не так тщательно разбираются в финансах, не отличаются высоким уровнем ответственности и чаще всего не имеют постоянного источника дохода.

Днём ранее Лайф рассказывал, что доля долгов россиян перед банками по ипотеке перевалила 42,5 процента от общей суммы задолженности. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала нынешние ставки по кредитам в России доступными.