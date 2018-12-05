Губернатор Ленобласти наградит кота Ахилла за популяризацию туризма

Власти Ленинградской области решили наградить кота Ахилла из Эрмитажа за его вклад в развитие регионального туризма. Об этом сообщили в администрации области.

7 декабря в 10:00 в Доме правительства премию будет вручать лично глава региона Александр Дрозденко.

Церемония состоится незадолго до 10-летнего юбилея Музея кошки. Именно туда белоснежный кот приглашал своих подписчиков.

Ранее сообщалось, что эрмитажного оракула Ахилла хотят отправить на пенсию. Желание забрать его к себе высказали десятки человек.