Сбербанк решил ограничить перевод денег на карту по номеру телефона

Сбербанк ограничит возможность клиентов переводить деньги на карту по номеру телефона. Эта функция будет доступна только для дебетовых карт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.
— Переводы на дебетовые карты будут поступать как обычно — по номеру телефона либо по номеру карты. А переводы на кредитную карту будут поступать по номеру карты, — сообщили в пресс-службе банка.
Таким образом в банке подтвердили соответствующую информацию, ранее появившуюся в неофициальных источниках.
Накануне ЦБ предупредил Сбербанк о возможном дополнительном контроле за крупными сделками.
А сегодня стало известно, что Сбербанк изменил предельный возраст получателей кредитов. Теперь их будут выдавать гражданам до 70 лет.
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