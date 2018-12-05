Сбербанк решил ограничить перевод денег на карту по номеру телефона

Отправить наличные на кредитную карту можно будет, только указав её номер, а не телефон получателя.

Сбербанк ограничит возможность клиентов переводить деньги на карту по номеру телефона. Эта функция будет доступна только для дебетовых карт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

— Переводы на дебетовые карты будут поступать как обычно — по номеру телефона либо по номеру карты. А переводы на кредитную карту будут поступать по номеру карты, — сообщили в пресс-службе банка.

Таким образом в банке подтвердили соответствующую информацию, ранее появившуюся в неофициальных источниках.

Накануне ЦБ предупредил Сбербанк о возможном дополнительном контроле за крупными сделками.

А сегодня стало известно, что Сбербанк изменил предельный возраст получателей кредитов. Теперь их будут выдавать гражданам до 70 лет.