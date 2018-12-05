"Пояснил ситуацию". Пьяный житель Саратова едва не напал на полицейских с ножом

В Саратове сегодня пьяный 25-летний мужчина пригрозил сотрудникам полиции ножом. Как сообщили в СК РФ, он подошёл к КПП у городского управления МВД и потребовал, чтобы его срочно пропустили для подачи заявления.

— Когда его попросили подождать, посетитель достал из куртки нож и стал размахивать им перед полицейскими. Нарушителя обезоружили и задержали, — отметили в ведомстве.

На видео, которое опубликовал СК, задержанный уверяет, что не угрожал полицейским, а лишь решил при помощи ножа "пояснить ситуацию" стражам порядка.

Следователи СК изъяли нож с места нападения. Злоумышленника допросили. Проводится проверка.