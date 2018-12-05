Раздел и высадил на МКАД. Водитель Uber украл у москвички лифчик

Пострадавшая утверждает, что в ресторане злоумышленники подмешали ей что-то в еду и напитки.

В Москве водитель Uber украл у клиентки одежду, в том числе её лифчик. Об этом сообщает Mash. Произошла эта история с 36-летней Ириной, которая хотела отправиться домой на такси после посиделок в кафе с вином.

Происходящее после выхода из заведения женщина помнит будто в тумане. Она смогла вспомнить автомобиль с логотипом Uber, трёх "джентльменов" в салоне и всё.

Спутники в итоге сняли с девушки не только лифчик, но и драгоценности с шубой. Когда девушка, находясь на МКАД, вышла из машины, чтобы подышать воздухом, её оставили там без вышеперечисленного.

Насилия в отношении неё не было. Потерпевшая считает, что ей что-то подмешали в еду и ограбили. Делом занимается полиция.