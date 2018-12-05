В Анапе обезвредили мину времён Великой Отечественной войны — видео

В Анапе очевидцы сняли на видео взрыв якорной мины времён Великой Отечественной войны.

Опасную находку обнаружили дайверы в морской акватории в районе детского санатория "Бимлюк" и сообщили о ней в полицию. Специалисты по обезвреживанию Черноморской военно-морской базы из Новороссийска выехали к месту и успешно ликвидировали мину, сообщает администрация региона.

Территория была оцеплена полицейскими и казаками. На месте находились сотрудники правоохранительных органов и МЧС.

Ранее в Брестской крепости нашли тайник с боеприпасами.