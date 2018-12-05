Ракета Falcon 9 с грузовиком Dragon вылетела к МКС

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Ракета Falcon 9 с грузовиком Dragon вылетела к МКС

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Фото: NASA

Американская ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблём Dragon ("Дрэгон") отправилась к Международной космической станции. Об этом сообщили в NASA.

Планируется, что корабль состыкуется со станцией 8 декабря. Его захватят рукой-манипулятором и присоединят к модулю Harmony из состава американской части МКС.

Dragon отвезёт на станцию 2,5 тонны груза. Кроме еды это оборудование и материалы для научной работы.

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