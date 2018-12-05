Ракета Falcon 9 с грузовиком Dragon вылетела к МКС

Американская ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблём Dragon ("Дрэгон") отправилась к Международной космической станции. Об этом сообщили в NASA.

3-2-1… LIFTOFF! @SpaceX’s cargo spacecraft leaves Earth for the @Space_Station, packed with more than 5,600 pounds of research, crew supplies and hardware. Watch: https://t.co/N28BsWMMfC pic.twitter.com/a4wPdyQize — NASA (@NASA) December 5, 2018

Планируется, что корабль состыкуется со станцией 8 декабря. Его захватят рукой-манипулятором и присоединят к модулю Harmony из состава американской части МКС.

Dragon отвезёт на станцию 2,5 тонны груза. Кроме еды это оборудование и материалы для научной работы.