Это вам не биткоин. На бирже стоимость палладия превысила цену золота

Палладий подорожал на фоне опасений о его дефиците. Он используется в автомобилестроении, объёмы которого возрастают, а предложение палладия остаётся стабильным.

Впервые за 16 лет стоимость палладия в ходе биржевых торгов превысила цену золота. Ознакомившись с данными торгов, РИА "Новости" сообщает, что по состоянию на 16:46 мск палладий на спотовом рынке дорожал на 1,48%, до 1254,5 доллара за тройскую унцию. Цена золота такой же массы была 1243,15 доллара.

Аналитики прогнозируют дефицит палладия в следующем году. Он увеличится до 1,4 миллиона унций с 1,2 миллиона унций в этом году.

По данным информационного финансового агентства "МФД-Инфоцентр", в 20-х числах июля этого года цена на палладий составляла всего 1808 рублей. Сейчас грамм драгметалла стоит 2683 рубля. Крупнейшим мировым производителем палладия является компания "Норильский никель", обеспечивающая 40 процентов от всего объёма.