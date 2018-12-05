Посольство РФ: Лондон потворствует агрессивному настрою Киева

Дипломаты прокомментировали действия Великобритании в связи с керченским инцидентом и напомнили, что Керченский пролив открыт для прохода любых торговых судов, а также для российских и украинских военных кораблей.

Ряд западных стран, в том числе Великобритания, использует украинскую провокацию в Чёрном море для нагнетания антироссийской риторики. При этом Запад игнорирует значимые детали инцидента. Как заявил пресс-секретарь Посольства России в Лондоне, дипломаты сожалеют, что британское правительство поддерживает "конфронтационный курс Киева".

— Детали инцидента, в первую очередь грубое и сознательное нарушение украинскими кораблями территориальных вод Российской Федерации, игнорируются в официальных заявлениях британского правительства и во многих местных СМИ, даются предвзятые оценки действий России, — цитирует дипломата ТАСС.

Как он отметил, Лондон утаивает тот факт, что украинская сторона нарушила российскую границу в том месте, которое было территорией РФ ещё до событий 2014 года, а также о том, что на одном из судов находились два сотрудника Службы безопасности Украины.

В посольстве считают, что "Лондон потворствует агрессивному настрою Киева", объявляя о направлении на Украину дополнительных контингентов военных инструкторов.

Напомним, 25 ноября три украинских военных корабля нарушили границу России и вскоре были задержаны. На допросе моряки признались в совершении провокации, после чего они были арестованы. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что РФ не должна выполнять требования западных стран в связи с инцидентом, поскольку они основаны "на перевёрнутой картине произошедшего".