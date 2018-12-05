Жена Мамаева назвала имя его любовницы

По её словам, девушка живёт в Вильнюсе и занимается там цветочным бизнесом. Она уже якобы приезжала в Москву к Павлу.

Жена футболиста Павла Мамаева Алана назвала имя его любовницы. Как сообщает Super, это Александра Фомина. Она живёт в Вильнюсе и занимается флористикой, у неё есть собственный цветочный магазин.

Отмечается, что девушка в разводе, она воспитывает 4-летнюю дочь. По данным Super, отношения футболиста и бизнесвумен начались в июне. Александра затем даже прилетала к Мамаеву в Москву. Более того, якобы именно из-за Фоминой и начался конфликт с водителем в ту роковую для Мамаева и Кокорина ночь.

— Эта девушка занималась проституцией в Австрии. Её мать ей говорит: "Давай, разводи его, пусть перевезёт вас с дочерью в Москву". Вся семья такая, и сестра, — приводит Super слова Аланы Мамаевой.

Напомним, сегодня Алана, несмотря на свои заявления об изменах мужа, пришла в суд поддержать Павла. Суд, впрочем, отказался отпустить футболистов из-под стражи. Новый год они встретят за решёткой.