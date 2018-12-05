Директор Валерия Леонтьева не подтвердил, что певец уходит со сцены

Читайте также

Директор Валерия Леонтьева не подтвердил, что певец уходит со сцены

2

Певец Валерий Леонтьев. Фото © РИА Новости/Нина Зотина

По мнению Бориса Чигирёва, уход артиста со сцены может случиться "и через несколько лет".

Российский певец Валерий Леонтьев пока не собирается покидать сцену, хотя и задумывается об этом, рассказал РИА "Новости" директор артиста Борис Чигирёв.

— СМИ захотели так понять то, что сказал Валерий Яковлевич. Когда-то он в любом случае уйдёт со сцены, и он сказал, что задумался об этом. Но он не назвал конкретной даты или даже промежутка времени, — сказал Чигирёв.

Ранее в СМИ появились сообщения о планах Леонтьева завершить карьеру после концерта, приуроченного к его 70-летию.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×