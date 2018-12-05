Директор Валерия Леонтьева не подтвердил, что певец уходит со сцены

Российский певец Валерий Леонтьев пока не собирается покидать сцену, хотя и задумывается об этом, рассказал РИА "Новости" директор артиста Борис Чигирёв.
— СМИ захотели так понять то, что сказал Валерий Яковлевич. Когда-то он в любом случае уйдёт со сцены, и он сказал, что задумался об этом. Но он не назвал конкретной даты или даже промежутка времени, — сказал Чигирёв.
Ранее в СМИ появились сообщения о планах Леонтьева завершить карьеру после концерта, приуроченного к его 70-летию.
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