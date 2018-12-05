Директор Валерия Леонтьева не подтвердил, что певец уходит со сцены

По мнению Бориса Чигирёва, уход артиста со сцены может случиться "и через несколько лет".

Российский певец Валерий Леонтьев пока не собирается покидать сцену, хотя и задумывается об этом, рассказал РИА "Новости" директор артиста Борис Чигирёв.

— СМИ захотели так понять то, что сказал Валерий Яковлевич. Когда-то он в любом случае уйдёт со сцены, и он сказал, что задумался об этом. Но он не назвал конкретной даты или даже промежутка времени, — сказал Чигирёв.

Ранее в СМИ появились сообщения о планах Леонтьева завершить карьеру после концерта, приуроченного к его 70-летию.