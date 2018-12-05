Нацсобрание Франции одобрило введение моратория на рост топливных налогов

Таким образом власти страны ответили на акции протеста против повышения цен на бензин.

Национальное собрание Франции одобрило предложение правительства о введении моратория на экологические налоги в топливной сфере сроком на полгода. Прямая трансляция ведётся на сайте нацсобрания.

Сообщается, что за принятие данных мер высказались 358 парламентариев, против — 194. Предполагается, что в конечном итоге данный мораторий будет действовать весь 2019 год.

Кроме того, парламентарии приняли решение об отмене повышения цен на технический осмотр автомобилей.

Ранее о введении моратория на рост топливных налогов объявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп после масштабных уличных протестов "жёлтых жилетов" против повышения цен на топливо, которые начались 17 ноября. В ходе акций протеста было задержано 412 человек. Ранения получили 133 человека, в том числе 23 силовика.