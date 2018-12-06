"Будет больше". В США рассматривают действия против "Северного потока — 2"

Читайте также

"Будет больше". В США рассматривают действия против "Северного потока — 2"

3

Фото: © gazprom.ru

США намерены противостоять строительству газопровода "Северный поток — 2" и рассматривают в этой связи целый ряд действий. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

— Итак, большое количество санкций против россиян уже имеет место. И будет больше. Президент постоянно повторяет, что Германия должна отменить проект газопровода "Северный поток — 2". Мы смотрим на целый спектр опций, которые мы могли бы предпринять в этом направлении, — цитирует Болтона телеканал C-Span.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что ЕС должен отказаться от "Северного потока — 2" в связи с инцидентом в Керченском проливе. В Кремле отметили, что прекрасно видят политические риски в связи со строительством газопровода, но появились они "уже достаточно давно".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×