Цвет настроения – премия. В России назвали хит и проект года

В Москве состоялось вручение премии журнала "Кинорепортёр". В номинации "Проект года" победил прошедший минувшим летом в России чемпионат мира по футболу, а "хитом года" стала песня Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий".
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Филипп Киркоров @fkirkorov - лауреат премии журнала «Кинорепортер» «Событие года 2018» в номинации "Хит года" с песней "Цвет настроения синий" Запись прямой трансляции Церемонии вручения премии можно посмотреть на нашей странице #facebook и #вконтакте #филиппкиркоров #киркоров #кинорепортер #событиегода2018 #алламихеева #премия #kirkorov #philipkirkorov #цветнастроениясиний #thehollywoodreporter
Всего у премии восемь номинаций. Актёром года стал Павел Деревянко за роль в сериале "Домашний арест", актрисой года — Юлия Александрова за роль в сериале "Звоните Ди Каприо", его создатель Жора Крыжовников победил в номинации "Прорыв года". Лауреатом номинации "Открытие года" стал Алексей Смирнов, который снялся в фильме "История одного назначения".
В номинации "Телеперсона года" победителем стал Дмитрий Борисов. Награду в категории "Мастер-класс года" получили Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей.
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