Цвет настроения – премия. В России назвали хит и проект года

Награду от журнала "Кинорепортёр" в номинации "Хит года" получил Филипп Киркоров за песню "Цвет настроения синий".

В Москве состоялось вручение премии журнала "Кинорепортёр". В номинации "Проект года" победил прошедший минувшим летом в России чемпионат мира по футболу, а "хитом года" стала песня Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий".

Всего у премии восемь номинаций. Актёром года стал Павел Деревянко за роль в сериале "Домашний арест", актрисой года — Юлия Александрова за роль в сериале "Звоните Ди Каприо", его создатель Жора Крыжовников победил в номинации "Прорыв года". Лауреатом номинации "Открытие года" стал Алексей Смирнов, который снялся в фильме "История одного назначения".

В номинации "Телеперсона года" победителем стал Дмитрий Борисов. Награду в категории "Мастер-класс года" получили Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей.