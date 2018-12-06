CNN: Спутниковые снимки свидетельствуют об активности на ракетной базе в КНДР

В США заявили, что КНДР не соблюдает условия договорённостей, достигнутых по итогам встречи глав двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына о денуклеаризации Корейского полуострова.

Новые снимки со спутника оказались в распоряжении телеканала CNN. По словам журналистов, Северная Корея значительно расширила территорию ключевой ракетной базы, расположенной в горах. Это говорит о том, что дипломатические переговоры с США не возымели должного влияния на Ким Чен Ына, который обещал приостановить ядерные программы.

— Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что база остаётся активна. Более того, в последние годы КНДР значительно расширила расположенный неподалёку объект, который, должно быть, является другой ракетной базой, — цитирует CNN сообщение сотрудников Мидлберийского института международных исследований, расположенного в Монтерее.

Это подчёркивает реальность того, насколько далеко от переговоров Вашингтона и Пхеньяна стоит вопрос денуклеаризации, несмотря на пять месяцев переговоров. Отмечается, что об одной из баз, которая попала на снимке, ранее не сообщалось.