СМИ: Шон Пенн прибыл в Стамбул для съёмок фильма о Хашогджи

Известный американский актёр и режиссёр Шон Пенн приехал в Стамбул, чтобы собрать материал для документального фильма об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.
Пенна сфотографировали возле Генерального консульства Саудовской Аравии вместе со съёмочной группой.
Шон Пенн в Стамбуле для съемок фильма о #Кашикчы https://t.co/N0LcUFKMwV #Стамбул #СаудовскаяАравия pic.twitter.com/u1xWaue7u2— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 5 декабря 2018 г.
Напомним, обозреватель The Washington Post, журналист саудовского происхождения, известный своей критикой Эр-Рияда, Джамаль Хашогджи пропал в Стамбуле после того, как вошёл в здание саудовского консульства. Позже стало известно, что его убили и расчленили. Тело журналиста нашли в колодце на территории резиденции саудовского генконсула.
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