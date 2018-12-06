Петренко рассказала, чем будет заниматься после ухода из Совфеда

Экс-сенатор планирует в дальнейшем заниматься вопросами защиты материнства и детства в стране.

Экс-сенатор от Хакасии Валентина Петренко, проработавшая в Совете Федерации 17 лет, рассказала, чем планирует заниматься после ухода из Совфеда.

— Я продолжу заниматься теми вопросами, которыми занималась и ранее, связанными с материнством и детством, с защитой их прав, — приводит её слова РИА "Новости".

Напомним, Валентина Петренко объявила о своём уходе из Совета Федерации на заседании в среду, 5 декабря. Помимо общественных заслуг широкую известность ей принесла невероятная фирменная причёска. Некоторые предполагали её "инопланетное" происхождение, что Петренко однажды опровергла в интервью.