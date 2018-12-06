Два самолёта ВМС США разбились во время дозаправки у берегов Японии

Два самолёта ВМС США разбились во время дозаправки у побережья Японии, оба воздушных судна упали в воду, сообщают американские СМИ со ссылкой на свои источники.

По предварительным данным, на борту военно-транспортного самолёта C-130 находилось пять человек, на борту истребителя-бомбардировщика F-18 — два человека.

Журналист ABC News распространил заявление Корпуса морской пехоты США. В нём отмечается, что проводится поисково-спасательная операция. Самолёты проводили регулярные тренировки, когда произошла авария.