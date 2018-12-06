СПЧ предложил внести изменения в законопроект о декриминализации статьи 282 УК

По мнению совета, данный законопроект нуждается в расширении и уточнении некоторых его элементов.

В Совете по правам человека при Президенте РФ полагают, что существующий законопроект о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса об экстремизме необходимо расширить и дополнить.

Такой вывод был сделан на основе результатов соответствующей экспертизы, проведённой специалистами совета. По их мнению, необходимо отказаться от элемента "унижение достоинства" по групповым признакам, а также от понятия вражды "к определённой социальной группе", так как термин "социальная группа" не имеет строгого научного и правового определения.

— Унижение достоинства людей, в том числе по причине их религиозных или иных убеждений, бесспорно, предосудительно, но его общественная опасность сопоставима с оскорблением, декриминализованным несколько лет назад, что не вызвало ни протестов в обществе, ни проблем в правоприменении, — говорится в заключении.

Кроме того, предлагается возбуждать уголовное дело только после второго подобного правонарушения за год, по аналогии с законом, определяющим порядок проведения митингов или собраний.

Напомним, инициатива смягчить статью об экстремизме принадлежит президенту России Владимиру Путину. Предложенный законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении.