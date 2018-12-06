СМИ: Один пилот спасён после крушения самолётов ВМС США у берегов Японии

Американским и японским военным удалось спасти одного пилота после крушения двух самолётов ВМС США у берегов Японии, сообщает телеканал NHK.

Ранее сообщалось, что в районе префектуры Коти потерпели крушение американские истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолёт-заправщик C/KC-130. Их столкновение могло произойти во время дозаправки. Сейчас проводится поисково-спасательная операция.

СМИ сообщали, что всего на борту находилось семь человек.