СМИ: Один пилот спасён после крушения самолётов ВМС США у берегов Японии

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СМИ: Один пилот спасён после крушения самолётов ВМС США у берегов Японии

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Фото: © flickr/Juho Holmi

Американским и японским военным удалось спасти одного пилота после крушения двух самолётов ВМС США у берегов Японии, сообщает телеканал NHK.

Ранее сообщалось, что в районе префектуры Коти потерпели крушение американские истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолёт-заправщик C/KC-130. Их столкновение могло произойти во время дозаправки. Сейчас проводится поисково-спасательная операция.

СМИ сообщали, что всего на борту находилось семь человек.

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