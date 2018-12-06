Поплыли в магазин! В Дубае открылся первый супермаркет на воде

Магазин рассчитан на тех, кто находится в море и не хочет возвращаться на берег за теми или иными вещами.

В Дубае открылся первый плавучий супермаркет. В нём можно будет приобрести прохладительные напитки, средства личной гигиены, защиты кожи, мороженое, лекарства и продукты. Об этом сообщает издание Arabian Business.

Магазин находится в зоне досягаемости трёх пляжей: Джумейра, Кайт-Бич и Эс-Сифу-Бич. Основными его клиентами должны стать яхтсмены и туристы на гидроциклах. В ассортименте супермаркета около 300 различных товаров.

Чтобы совершить покупку, клиенту нужно подплыть к магазину, сделать свой заказ в специальном окне, там же его оплатить, а потом забрать упакованные товары. Специально для пассажиров яхт, которые не могут приблизиться к магазину, открыта телефонная линия, с помощью которой можно сделать заказ.