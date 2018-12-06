Под цвет ёлочки. В Калужской области воду в батареях покрасят в зелёный цвет

Местные власти пошли на такой шаг, чтобы жители не использовали горячую воду из радиаторов отопления для бытовых нужд.

В городе Ермолино Калужской области власти решили бороться с воровством горячей воды из батарей отопления и для этого покрасят её в зелёный цвет. Об этом сообщает портал "Калужские новости".

По данным областного кабмина, в регионе участились случаи, когда местные жители, чтобы не платить за горячую воду, используют для бытовых нужд не менее горячую воду из батареи.

Оплата за такую воду уже включена в стоимость отопления. Пить её нельзя, поэтому горожане используют "добытую" жидкость для стирки или мытья посуды. При этом специалисты напоминают, что это может угрожать всей отопительной системе города.

Для окрашивания воды будет использован краситель "уранин А", он абсолютно безопасен для здоровья человека и безвреден для труб, зато делает воду непригодной к использованию в быту. Подобный опыт есть у других регионов.