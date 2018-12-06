Тегеран заявил, что не будет сокращать добычу в рамках ОПЕК+ до снятия санкций

Находящийся под санкциями США Иран не станет принимать участие в сокращении добычи нефти в рамках формата ОПЕК+, пока с него не снимут эти ограничения. Об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

— Иран должен быть исключён из любого решения по будущему уровню добычи до снятия незаконных санкций, — цитирует Зангане РИА "Новости".

Напомним, ранее мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти в 2019 году. Скорее всего, ограничение будет действовать в первой половине года, при этом объёмы сокращения будут обсуждаться странами — членами ОПЕК+ в ближайшие два дня.