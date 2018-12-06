В Лондоне продали набросок Рембрандта за 12 млн долларов

В ходе торгов стоимость наброска голландского художника возросла более чем в полтора раза.

В Лондоне на аукционе "Сотбис" за 12 миллионов долларов ушёл с молотка малоизвестный набросок художника Рембрандта ван Рейна под названием "Этюд головы юноши".

Этот лот оказался самым дорогим на торгах в среду, 5 декабря. Как говорится в сообщении, распространённом аукционным домом, его стоимость выросла более чем в полтора раза. Ажиотаж вокруг него вызван тем, что на наброске сохранились отпечатки пальцев, которые, возможно, принадлежали Рембрандту.

Картина написана маслом на дубовой доске. По мнению специалистов, она была создана в 1655 году и является одним из семи набросков Христа в образе юноши, сделанных художником.

Харменс ван Рейн Рембрандт является одним из представителей золотого века голландской живописи. Широкую известность он получил после создания картины "Урок анатомии доктора Тюльпа" в 1632 году.