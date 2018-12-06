В Петербурге осудили фигуранта дела о подготовке теракта в Казанском соборе

Суд в Петербурге признал виновным и приговорил к 3,5 года колонии Фируза Калавурова — фигуранта дела о подготовке теракта в Казанском соборе, сообщает ТАСС.

Суд установил, что Калавуров знал о подготовке теракта в центре Петербурга, но не сообщил об этом в правоохранительные органы. Именно ему принадлежала идея взрыва в соборе. Кроме того, Калавуров хранил у себя тротил.

Отбывать наказание подсудимый будет в исправительной колонии общего режима.

Напомним, в декабре 2017 года было задержано несколько человек, которые планировали совершить теракт в Казанском соборе.