Во Флориде успешно разделённых сиамских близнецов выписали из больницы

Сиамские близнецы из Флориды Джеси и Реми Питре были выписаны из больницы после успешной операции по их разделению. Об этом сообщает Daily Mail.

Реми и Джеси родились в мае 2018 года со сросшимися печенью и кишечником. Врачи выразили надежду, что у них получится провести удачную операцию по разделению, поскольку случай у девочек не самый тяжёлый, в отличие от ситуаций, когда у близнецов общий головной мозг.

Отмечается, что чисто технически само разделение состоялось ещё 23 июля, однако череда операций для малышек закончилась только сейчас. Помимо разделения общих органов врачам потребовалось приживить к телам детей новые участки кожи. Но теперь всё позади, и близнецы отправятся домой 8 декабря.

Отмечается, что сиамские близнецы рождаются примерно один раз на 200 тысяч родов. Около 70% сиамских близнецов — девочки, большинство таких детей рождаются мёртвыми. Примерно 75% сиамских близнецов срастаются в груди или верхней части живота.