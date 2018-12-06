На ферме в Хабаровском крае сгорел коровник с животными

В момент возгорания в постройке находились 45 коров и 100 свиней. Пострадали ли животные — неизвестно.

В Ванинском районе Хабаровского края произошёл крупный пожар в коровнике. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в ночь на 6 декабря по местному времени. Спустя час после этого спасателям удалось локализовать огонь. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров.

— Пламя полностью охватило постройку. Незамедлительно было организовано тушение пожара, поданы стволы с водой, чтобы не дать пламени распространиться дальше. Угрозы распространения на другие постройки нет, — говорится в сообщении.

Тушение пожара осложнялось тем, что ночь в районе возгорания была достаточно ветреной, из-за чего огонь быстро распространился по всему периметру здания. Сообщается, что на момент возгорания в здании находились 45 коров и 100 свиней. Пострадали ли животные — неизвестно. Информации о пострадавших среди людей нет.