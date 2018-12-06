СМИ: Абэ пригласил Путина в Японию на ЧМ по дзюдо

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту России Владимиру Путину стать гостем чемпионата мира по дзюдо в Токио. Об этом сообщает издание Sankei со ссылкой на депутата Либерально-демократической партии Коити Хагиуду.

Приглашение состоялось во время встречи лидеров 1 декабря в Буэнос-Айресе. Депутат при этом не уточнил, ответил ли глава российского государства согласием.

Чемпионат мира по дзюдо пройдёт в Токио с 25 августа по 1 сентября 2019 года.