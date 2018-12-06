Нападающий "Интера" на машине сбил велосипедистку

Нападающий итальянского футбольного клуба "Интер" и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес, управляя автомобилем, сбил велосипедистку. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации журналистов, Мартинес на своём Porsche Boxster столкнулся с 37-летней велосипедисткой на одной из улиц Милана. В результате столкновения пострадала только женщина, которую пришлось госпитализировать с лёгкими травмами. По словам врачей, её здоровью ничего не угрожает.

Сам форвард, вероятно, отделался лёгкими переживаниями, поскольку никакой другой информации не поступало. Сообщается, что в настоящий момент выяснением всех обстоятельств произошедшего занимается полиция Милана.