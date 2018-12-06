СМИ: В ГИБДД предложили отложить введение нового стандарта автономеров

Предполагалось, что новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов начнёт действовать 1 января 2019 года.

Госавтоинспекция обратилась к Росстандарту с предложением отсрочить введение нового стандарта номеров автомобилей и мотоциклов на семь месяцев. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Сообщается, что такое предложение было сделано с целью исключить "возможные необоснованные расходы федерального бюджета". Кроме того, необходимость отсрочки связана с системой госзакупок в полиции.

В настоящий момент номера и бланки прав закупает Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД. При этом согласно действующему законодательству в контрактах прописывается требование изготавливать знаки в соответствии со стандартом 1993 года.