В США 24 сотрудника склада Amazon госпитализировали из-за ошибки робота

Кроме них ещё 30 человек были вынуждены обратиться за помощью к медикам на месте происшествия.

В США 24 сотрудника склада Amazon были госпитализированы из-за того, что робот по ошибке распылил спрей для отпугивания медведей. Об этом сообщает ABC News.

По предварительной версии, автоматическая система случайно распылила банку с концентрированным капсаицином, который является основной составляющей газовых баллончиков.

В Amazon отметили, что после инцидента все сотрудники склада были эвакуированы в безопасное место. Пострадавших госпитализировали в пять больниц штата Нью-Джерси, они будут выписаны в течение суток.