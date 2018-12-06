Горбачёв: Мы закончили холодную войну, но сейчас мир снова под угрозой

По его словам, и он, и бывший американский президент Джордж Буш – старший соглашались, что завершение противостояния было итогом совместной работы.

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв считает, что ему и 41-му президенту США Джорджу Бушу — старшему удалось "подвести черту под холодной войной" и заложить основу для партнёрства Москвы и Вашингтона, однако сейчас мир находится на грани новой конфронтации.

В своей статье для Time Горбачёв вспомнил телефонный разговор, который он провёл с Бушем-старшим спустя несколько часов после того, как объявил об уходе в отставку с поста президента СССР. Тогда лидеры провели обзор результатов сотрудничества.

— Нашим главным достижением было наше соглашение об уничтожении тысяч единиц ядерного оружия, стратегического и тактического. Вместе мы помогли прекратить конфликты в различных частях мира. Мы заложили основу партнёрства между нашими странами, — пишет Горбачёв. — Эти результаты, имеющие историческое значение, сейчас под угрозой. Мир сейчас на грани новой конфронтации и новой гонки вооружений.

Бывший президент СССР вспомнил, что и он, и Буш-старший после ухода с государственных должностей часто обсуждали тревожные тенденции в мире. И в одном они всегда соглашались: завершение холодной войны "было не победой одной стороны над другой, а итогом совместной работы".

— Сегодня лишь общими усилиями мы можем предотвратить новую конфронтацию и отвести угрозу разрушительной войны, таким образом вернув перспективы на установление нового миропорядка — более безопасного, более справедливого и более человечного, — отмечает Горбачёв.