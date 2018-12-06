Дело в беспилотниках. Business Insider сравнил Ка-52 с американским "Апачем"

Журналисты американского портала Business Insider сравнили российский ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор" и американский АН-64 "Апач" и пришли к выводу, что "с небольшим отрывом" победителем стал "Апач".

Авторы материала сравнили мобильность, вооружение, конструкцию двух боевых машин. Они пришли к выводу, что российский вертолёт обладает чуть большей максимальной скоростью и в два раза превосходит своего конкурента в максимальной дальности полёта.

Ещё одним преимуществом Ка-52 называется его манёвренность. При этом отдельные его модификации имеют на вооружении противокорабельные ракеты Х-35, отметили журналисты.

Плюсами АН-64 "Апач" журналисты назвали максимальную высоту полёта и возможность частично управлять беспилотниками, а также получать с БПЛА различные данные. Именно благодаря этому в сравнении двух боевых машин "с небольшим преимуществом" победил американский вертолёт.