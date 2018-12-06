Эксперты назвали самых щедрых на новогодние премии работодателей

В России самыми щедрыми на новогодние премии оказались работодатели из сфер IT и образования, а самыми скупыми — из сфер строительства и недвижимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса Rabota.ru.

При этом большинство работодателей вообще не планируют финансово поощрять своих сотрудников по итогам работы за год.

— 58% работодателей не будут премировать сотрудников по итогам 2018 года. 24% респондентов ответили, что намерены премировать некоторые категории сотрудников, и только 18% компаний будут премировать всех сотрудников, — говорится в сообщении.

В опросе приняло участие 300 работодателей из всех регионов России.