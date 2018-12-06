МВД и Минздрав готовят законопроект об обмене данными о водителях-алкоголиках

МВД РФ согласовывает с Минздравом законопроект об обмене информацией о водителях, страдающих алкоголизмом и наркоманией, из-за чего те могут иметь противопоказания к управлению автомобилем.

Как сообщает РИА "Новости", принятие этого законопроекта позволит сотрудникам ГИБДД пользоваться Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения — как из государственных, так и из частных клиник.

В случае принятия этого законопроекта сотрудник ГИБДД по запросу сможет получить медицинское заключение о наличии противопоказаний к управлению автомобилем.

Ранее СМИ сообщали, что МВД РФ и Минздрав подготовили законопроект, который позволит выявлять людей с противопоказаниями к вождению.