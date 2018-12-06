Власти США сообщили о смерти россиянина в иммиграционной тюрьме

В США скончался гражданин РФ, находившийся в иммиграционной тюрьме в штате Флорида. Об этом сообщается на сайте иммиграционной и таможенной полиции США.

Официальная причина смерти россиянина пока не называется. По предварительным данным, 56-летний Г. Волков умер 30 ноября из-за проблем с сердцем. Врачам госпиталя в Джэксонвилле оставалось лишь констатировать его смерть. Отмечается, что за два дня до этого Волков был выписан из другой больницы. Мужчина сам принял решение о прекращении какого-либо лечения.

Россиянин находился в иммиграционной тюрьме с июня 2017 года, потому что незаконно оставался в США после истечения срока действия его неиммиграционной визы. В декабре 2017 года было принято решение о его депортации.