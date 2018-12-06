В Иркутске восемь часов спасали верблюда Славика, попавшего в ДТП

В Иркутской области восемь часов спасали верблюда, который попал в ДТП. Об этом сообщает сайт ГУ МВД РФ по региону.

Инцидент произошёл в Усть-Илимском районе области. Водитель фуры с двумя верблюдами — Серёжей и Славиком — не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП верблюд Серёжа погиб. Второе животное не пострадало. Один из сотрудников ГИБДД, который прибыл на место происшествия, отправился искать машину для транспортировки другого верблюда.

— Пока патрульный экипаж разыскивал грузовик, владельцы верблюда по кличке Славик и пожарные приняли решение отправиться в посёлок пешком. "Караван" возглавил пожарный автомобиль. За ним следовал верблюд под присмотром погонщика. Шествие началось в 2 часа ночи и завершилось в 7 часов утра, — говорится в сообщении.

В конечном итоге верблюд преодолел более 20 километров. Его разместили в одном из подсобных помещений местной пожарной части.