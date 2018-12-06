Посол Германии на Украине выступил против ужесточения антироссийских санкций

Германия считает контрпродуктивным возможное ужесточение антироссийских санкций из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил посол Германии на Украине Эрнст Райхель.

По его словам, Евросоюз действительно рассматривает вопрос о введении новых санкций, однако Германия считает главной задачей предотвращение дальнейшей эскалации в связи с последними событиями.

— Поэтому много стран-членов (ЕС), включая и нашу страну, считают, что было бы контрпродуктивным сейчас добавлять напряжённости путём новых санкций, когда и так напряжённость достигла значительного уровня, — цитирует Райхеля издание "Украинские новости".

Напомним, ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Евросоюз в декабре вновь продлит экономические санкции против России, которые действуют с 2014 года. Они продлеваются каждые полгода и периодически пополняются и уточняются.