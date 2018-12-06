Снег и гололёд. 6 декабря в Москве ожидается до –4°С

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Снег и гололёд. 6 декабря в Москве ожидается до –4°С

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Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг, 6 декабря. По данным центра "Фобос", в столице ожидается похолодание до –4 градусов. Кроме того, днём продолжится снегопад, начавшийся ночью.

Ожидается, что за сутки в Москве выпадет примерно 6–8 миллиметров осадков, уровень снежного покрова в столичном регионе будет соответствовать климатической норме первой декады декабря. Также синоптики предупредили об образовании гололёда.

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