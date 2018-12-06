Трамп "снарядил" кортеж из восьми машин ради поездки в 230 метров

Это расстояние он мог преодолеть пешком. Потребность в таком сопровождении вызвала вопросы у журналистов.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья проехали около 230 метров, чтобы поприветствовать Джорджа Буша — младшего. Кортеж нынешнего хозяина Белого дома включал лимузин и восемь сопровождающих авто, сообщает Washington Post.

Прибывших в Вашингтон на траурные мероприятия Буша-младшего и его семью разместили в гостевой резиденции Блэр-хаус. Она расположена напротив Белого дома, в нескольких минутах ходьбы. СМИ отмечают, что Трамп мог дать распоряжение оцепить территорию и преодолеть это расстояние пешком. Однако в результате пришлось перекрывать улицу, вызывать сотрудников секретной службы и готовить президентский лимузин.

— Президенты, включая последнего (Барака Обаму), прежде прогуливались (до Блэр-хауса), — рассказал Эдвард Прайс, который был пресс-секретарём Совета нацбезопасности при Обаме.

Семья Буш прибыла в Вашингтон на церемонию прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем — старшим, который умер в ночь на 1 декабря.