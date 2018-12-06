СМИ сообщили о спасении второго военного после крушения самолётов ВМС США

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СМИ сообщили о спасении второго военного после крушения самолётов ВМС США

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Фото: © flickr/The National Guard

В ходе поисковой операции в Японском море обнаружен второй американский военнослужащий, находившийся в одном из столкнувшихся самолётов ВМС США. Об этом сообщает японский телеканал NHK. Судьба ещё пятерых человек остаётся неизвестной.

Ранее сообщалось, что в районе японской префектуры Коти потерпели крушение американские истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолёт-заправщик C/KC-130. Их столкновение могло произойти во время дозаправки. Сейчас проводится поисково-спасательная операция. Ранее сообщалось о спасении одного из пилотов.

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