СМИ сообщили о спасении второго военного после крушения самолётов ВМС США

В ходе поисковой операции в Японском море обнаружен второй американский военнослужащий, находившийся в одном из столкнувшихся самолётов ВМС США. Об этом сообщает японский телеканал NHK. Судьба ещё пятерых человек остаётся неизвестной.

Ранее сообщалось, что в районе японской префектуры Коти потерпели крушение американские истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолёт-заправщик C/KC-130. Их столкновение могло произойти во время дозаправки. Сейчас проводится поисково-спасательная операция. Ранее сообщалось о спасении одного из пилотов.