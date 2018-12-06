СМИ: Великобритания приостановит выдачу виз инвестора

По данным журналистов, подобные меры должны помочь властям в борьбе с организованной преступностью.

Издание The Times сообщает, что британские власти намерены приостановить выдачу виз инвестора в целях борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег на территории страны.

Предполагается, что выдача виз будет приостановлена 7 декабря. По мнению британских властей, такой шаг в первую очередь ударит по олигархам, которые с помощью визы инвестора могли получить вид на жительство или паспорт Великобритании.

— Хочу ясно подчеркнуть, что мы не потерпим у себя людей, которые не играют по правилам и злоупотребляют системой, — заявила замглавы МВД Великобритании по вопросам иммиграции Кэролайн Ноукс.

Уже поданные заявления на визы инвестора будут обработаны в обычном порядке. Приём новых заявок полностью ограничен до поступления распоряжений, которые ожидаются уже после Нового года. Предполагается, что соискатели должны будут представить полную финансовую отчётность. Кроме того, инвесторы больше не смогут вкладывать деньги в гособлигации, а правила инвестирования в британские компании ужесточатся.