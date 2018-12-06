В Huawei заявили, что им неизвестно о нарушениях финансового директора

В компании Huawei заявили, что ничего не знают о каких-либо противоправных действиях финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде по запросу США.

Как говорится в заявлении компании, опубликованном в социальной сети Weibo, в Huawei обладают "крайне ограниченными" данными об обвинениях или каких-либо правонарушениях со стороны Ваньчжоу. В свою очередь, США обвиняют её в нарушении односторонних санкций против Ирана.

— Huawei соблюдает все действующие в стране пребывания законодательные и нормативные акты, включая законы и нормы ООН, США и ЕС, касающиеся экспортного контроля и санкций, — говорится в сообщении компании.

Напомним, финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу арестована в Ванкувере по запросу властей США в ночь на 6 декабря. Предполагается, что женщина будет экстрадирована в Соединённые Штаты.