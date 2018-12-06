Пора точить коньки! Москвичи смогут бесплатно пойти на каток в 12 парках

Сейчас выйти на лёд уже можно в "Сокольниках", в парке имени Горького, Таганском и Гончаровском.

Любители катания на коньках нынешней зимой смогут предаться забаве в 23 парках Департамента культуры Москвы, где в общей сложности откроется 41 каток с искусственным и натуральным льдом. При этом 14 будут бесплатными. Об этом сообщается на портале столичного мэра.

Бесплатный каток будет работать в парке 50-летия Октября, Гончаровском парке, усадьбе "Воронцово", парках "Ангарские пруды", "Дубки", "Фили", "Дружба" и "Северное Тушино", а также в парке Северного речного вокзала, Перовском парке и парке у прудов "Радуга". Сразу три бесплатных катка откроется в "Сокольниках".

Кроме того, в 15 парках посетители смогут записаться в школы фигурного катания. Профессиональные фигуристы проведут там мастер-классы. В Саду имени Баумана впервые открылся "Кинокаток" с медиаэкраном, который будет показывать добрые фильмы и комедии в течение всей зимы.

— Каток в парке Горького превратился в фабрику с неоновым конвейером и десятиметровой дымовой трубой. В прокат там можно взять коньки с подсветкой и неоновыми шнурками, которые переливаются в темноте. А изюминкой Перовского парка стал "Коткаток". Для посетителей в прокате предлагают коньки с изображением кошек и кошачью маску, — говорится в сообщении.

Большая часть катков с искусственным льдом уже начала работать, площадки с натуральным покрытием откроют в ближайшее время. Сейчас выйти на лёд уже можно в "Сокольниках", в парке имени Горького, Таганском, Гончаровском и ещё в 13 столичных парках.